Carnaval: rodízio de veículos está suspenso na Cidade de SP e só volta na próxima quinta-feira

Rodízio Municipal de Veículos foi liberado em SP no Carnaval e volta a vigorar no dia 5

O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso em São Paulo por conta do carnaval. Os carros de passeio estão liberados para circular em período integral entre segunda-feira (3) e a Quarta-Feira de Cinzas (4), sendo que as restrições voltam a vigorar na quinta-feira (5). Já os caminhões deverão respeitar as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) em todos os dias.

ANÚNCIO

A portaria que definiu a suspensão do rodízio no carnaval foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no último dia 17 de fevereiro.

O Secretário Executivo de Mobilidade e Trânsito, Gilmar Pereira Miranda, justificou a medida considerando os pontos facultativos decretados para a segunda e terça-feira de carnaval, além da quarta-feira de Cinzas, até as 12h.

Dessa forma, além da liberação da circulação dos carros de passeio, a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará livre na segunda e terça-feira, retornando a valer na Quarta-feira de Cinzas.

Já as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos e motocicletas apenas na terça-feira.

Ainda segundo o decreto, o estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará liberado no dia 4, desde que não haja sinalização específica de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital aos sábados, domingos e feriados.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Como funciona o rodízio?

O rodízio restringe a circulação de veículos no Minianel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h, com objetivo de reduzir o trânsito na capital paulista.

Nestes períodos, os veículos com as placas restritas no dia ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Veja abaixo as restrições, de acordo com as placas: