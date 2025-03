Vaticano informa que Papa Francisco teve melhora, mas sem previsão de alta

O Vaticano anunciou que o Papa Francisco teve uma noite tranquila e permanece em repouso após um agravamento de seu quadro respiratório. A preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica aumentou depois que ele sofreu uma crise de broncoespasmo na sexta-feira, resultando em vômito e dificuldades respiratórias.

ANÚNCIO

A equipe médica interveio rapidamente, aplicando ventilação mecânica não invasiva, o que trouxe melhora nas trocas gasosas. Apesar disso, ainda não há previsão para sua alta hospitalar.

Monitoramento contínuo e expectativas médicas

Durante a manhã, o Pontífice alternou momentos de oração com sessões de fisioterapia respiratória. Segundo fontes próximas, ele está colaborando com o tratamento e mantém-se lúcido e orientado. No entanto, os médicos afirmam que precisarão de 24 a 48 horas para avaliar a resposta do organismo à crise respiratória.

Comunicado sobre saúde do Papa Francisco

LEIA TAMBÉM:

Saúde do Papa Franscisco sofre reviravolta grave, informa Vaticano

Após boletim médico apontar ‘estado crítico’, Papa Francisco teve noite tranquila, diz Vaticano

Embora seu estado tenha se estabilizado, a situação ainda é considerada delicada. O Papa foi internado em 14 de fevereiro devido a um quadro de bronquite que evoluiu para pneumonia dupla. Nos últimos dias, a preocupação aumentou com um episódio severo de asma, que exigiu até uma transfusão de sangue.

ANÚNCIO

Fontes do Vaticano informaram à AFP que ele não está mais em estado crítico, mas seu prognóstico segue reservado. Esse termo, comumente usado em casos graves, também se aplica quando a evolução clínica do paciente é imprevisível.

Aos 88 anos, o primeiro Papa latino-americano já enfrentou diversos desafios de saúde ao longo de seu pontificado. Apesar das dificuldades, sua equipe médica e assessores próximos destacam que ele mantém bom humor e segue atento às atividades da Igreja.