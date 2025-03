Vai aproveitar o Carnaval no litoral de SP? Confira a qualidade da água antes de entrar no mar

Antes de se refrescar no mar do litoral de São Paulo os banhistas são orientados a buscar pela avaliação da balneabilidade das praias por meio de dados divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Semanalmente as praias do litoral de São Paulo são monitoradas pela Cetesb que disponibiliza os dados indicando quais praias são próprias para banho e quais localidades devem ser evitadas.

De acordo com as informações da Agência SP, a partir da sexta-feira, 28 de fevereiro, quem pretende passar o Carnaval no litoral de SP já pode confirmar quais praias são próprias para banho e quais são as impróprias

Até a última quinta-feira (27), ao menos 45 praias do estado foram consideradas impróprias para banho, sendo 9 no litoral norte e 36 no litoral sul e na Baixada Santista.

Como são realizadas as análises?

De acordo com a Agência São Paulo, as análises do Cetesb são realizadas semanalmente e consideram a densidade de bactérias fecais, como enterococos, presentes nas amostras de água coletadas ao longo de cinco semanas seguidas.

A presença de outros componentes, como óleo, maré vermelha, floração de águas tóxicas ou surtos de doenças, também é analisada e considerada entre os fatores de balneabilidade.

Por meio do site da Cetesb é possível acompanhar o mapa de balneabilidade com a classificação das praias em tempo real. Além disso, nas praias são disponibilizadas placas indicativas sobre as condições de qualidade da água.