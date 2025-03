Tragédia em rodovia de SP: quatro pessoas da mesma família morrem em acidente

Um grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão tirou a vida de quatro membros de uma mesma família na noite de sexta-feira (28), entre Taiaçu e Taiúva, no interior de São Paulo. Além das vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e estão hospitalizadas.

A colisão ocorreu quando o veículo menor bateu na traseira do caminhão. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. A tragédia abalou a pequena cidade de Taiaçu, levando a prefeitura a decretar luto oficial e cancelar os eventos de Carnaval.

Quem eram as vítimas e estado dos sobreviventes

As vítimas fatais foram identificadas como um casal de empresários, a mãe das mulher e uma adolescente de 16 anos. Já os dois feridos, um jovem de 15 anos e uma mulher de 21, seguem internados em estado grave.

Nomes das vítimas fatais:

Daniel Dalocio - 46 anos

Adriana Corcovia - 50 anos

Yolanda Corcovia (mãe de Adriana) - 72 anos

Sofia Carvalho Miranda - 16 anos

Feridos:

Heitor Bergamaschi (filho de Adriana) - 15 anos - internado em hospital de Jaboticabal (SP)

Giovana Carvalho Miranda (irmã da Sofia) - 21 anos - internada em hospital de Bebedouro (SP)

O velório das quatro pessoas que perderam a vida foi marcado para a tarde deste sábado (1º) no Clube dos Trabalhadores da cidade. Amigos e familiares prestaram homenagens, destacando o impacto da perda para a comunidade local.

Com informações: G1