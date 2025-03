Shoppings de SP têm atividades especiais para crianças e adultos no carnaval; veja a programação

O carnaval 2025 chegou e a folia toma conta das ruas e também dos shoppings de São Paulo. Os estabelecimentos programaram atrações especiais e gratuitas para crianças e adultos. Algumas demandam inscrições prévias, já em outras é só chegar e aproveitar a festa.

O Metro World News selecionou algumas das programações. Confira abaixo:

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca, localizado na Consolação, terá uma programação especial durante o carnaval. As atrações gratuitas, voltadas para todas as famílias, serão realizadas no Espaço Frei Canequinha. Neste sábado (1º) e domingo (2), será realizada a “Oficina de Máscara Carnavalesca”, que promete encantar a todos.

Já na segunda-feira (3) e na terça-feira (4), a “Oficina de Percussão” levará muita música e aprendizado aos frequentadores do centro comercial.

O shopping também prepara uma ação especial para os carnavalescos jovens e adultos: um camarim para se produzirem antes de irem para os blocos, entre os dias 1 e 4 de março, das 11h às 15h, no Piso Térreo. O empreendimento oferecerá camarins com maquiagens coloridas, glitters e pedrarias, além de produção para os cabelos, com ajuda ainda de promotores no local.

Para já entrar no clima, o local fica ambientado com músicas de sucesso da época, com a distribuição de água e ventarolas, já para os foliões maiores de 18 anos que participarem da ação haverá a distribuição de gin, em parceria com a marca Flowers Drinks. Para garantir a participação no ‘Camarim Folia Frei’ é necessário fazer a inscrição prévia pelo Sympla.

Shopping SP Market

O Shopping SP Market, localizado na Zona na Sul de São Paulo, já está no clima da folia. Nos dias 1 e 3 de março, o bloco Gente Miúda comanda a apresentação gratuita das 15h às 16h30 com marchinhas e canções que fazem sucesso entre a criançada.

Já nos dias 2 e 4 de março é a vez do Fraldinha Molhada assumir o comando da folia às 15h30 com ritmos carnavalescos para toda a família se divertir.

Sempre reforçando o compromisso do shopping com a acessibilidade, os shows contam com o recurso de interpretação em libras em parceria com o grupo Samba Com As Mãos.

A programação também inclui algodão doce, pipoca, pintura facial, kits de confete e serpentina, pontos de hidratação, espaço baby e espaço pet com água e cata-caca que garantem a segurança e o bem-estar de todos os foliões.

Shopping Penha

O Shopping Penha, que fica na Zona Leste da Capital, também está com uma programação especial para os dias de carnaval. No sábado, o centro de compras se transforma em parada obrigatória para a diversão com a passagem de um Mini Trio Elétrico, que será acompanhado de um DJ caracterizado e personagens temáticos.

A festa ocorre na Praça Central no Piso Térreo, das 14h às 17h, quando os pequenos receberão guloseimas como pipoca e algodão doce. Eles também poderão incrementar seus looks com pintura facial.

Continental Shopping

A folia também estará garantida aos frequentadores do Continental Shopping. Até o dia 8 de março, o centro de compras promove uma oficina de máscaras, em parceria com a Puket, que vai encantar o público de 4 a 12 anos.

O evento é realizado sempre das 14h às 19h30, com 12 crianças por turma, a cada 25 minutos. Com materiais coloridos, glitter e diferentes adereços, a atividade permite que cada criança personalize junto com o seu responsável, a própria máscara para se divertir.

A proposta é estimular a imaginação e oferecer um momento de lazer para as famílias que visitarem o shopping.

No dia 8 de março, às 16h, um bailinho em parceria com o Instituto Interagir de Terapias Integradas promete colocar todo mundo para dançar ao som das marchinhas que todo mundo conhece. Ambos os eventos acontecem no 3º piso, são gratuitos e não necessitam de inscrição prévia.

Shopping ABC

O Shopping ABC, localizado em Santo André, no ABC Paulista, esse ano contará com muita diversão no carnaval. O “Trio da Folia ABC” traz um mini trio elétrico exclusivo, temático e instagramável, que percorre os corredores do empreendimento com muita música e brincadeiras para os foliões.

Acompanhado de artistas, a atração segue nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, sempre às 14h30, 16h30 e 18h30, com ponto de encontro no Piso 2, ao lado da C&A.

Para deixar a festa mais colorida e caracterizada, o shopping ainda prepara abadás para todos entrarem no clima.

A retirada é gratuita com quantidade limitada de quatro abadás por CPF, então, é necessário que o folião resgate o cupom no aplicativo do shopping e apresente o QR Code no balcão do SAC, Piso 2, com distribuição sempre nos dias que antecedem o evento. Ou seja, os clientes podem garantir os abadás, personalizar do jeito que quiserem em casa e usarem nos dias da festa.

Além disso, quem precisar fazer aquele retoque nos dias de folia é possível contar com o apoio do shopping. Isso porque, o empreendimento oferece uma estação de caracterização, próxima ao ponto de encontro, na qual, uma hora antes de cada parada carnavalesca, os foliões podem se enfeitar com adereços tradicionais da época como glitters, pedrarias e sprays coloridos.

Atrium Shopping

A folia do carnaval também invade o Atrium Shopping, localizado em Santo André, no ABC Paulista. Entre os dias 1 e 4 de março, sempre a partir das 15h, o empreendimento realiza bailinhos infantis, concurso de fantasias, desafios de cabelo maluco e até um evento dedicado aos pets.

Todas as atrações são gratuitas, garantindo a folia para crianças, adultos e seus companheiros de quatro patas. Veja a programação abaixo:

01/03: Bailinho infantil com concurso de fantasia, das 15h às 17h, no Piso 2;

02/03: Bailinho infantil com concurso de cabelo maluco, das 15h às 17h, no Piso 2;

03/03: Bailinho infantil com concurso de fantasia da família, das 15h às 17h, no Piso 2

04/03: Bailinho pet com concurso de fantasia, em parceria com a Estrela do Lar, das 16h às 17h, no Piso Térreo (Dog Point).

Shopping Trimais Places

O Shopping Trimais Places também preparou atrações especiais para a folia. Neste sábado, das 14h às 18h, as crianças poderão aproveitar o “Carnaval Kids”, um evento cheio de animação no Mundo dos Infláveis, no Piso 2.

As crianças podem curtir desfiles, fazer pintura de rosto e até personalizar seus abadás na loja Mimoo. São 200 abadás limitados. Ambos os eventos são gratuitos e pensados para garantir muita alegria e diversão para todos.