Playcenter Family Grand Plaza Shopping tem programação especial para o Carnaval

O feriado de Carnaval está se aproximando e as oportunidades de diversão para família são diversas. Promovendo diversas atrações além dos brinquedos conhecidos e queridos pelas crianças, o Playcenter Family do Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP), promete ser uma boa opção para quem quer fazer algo diferente sem deixar de aproveitar a folia.

Um dos destaques da celebração fica por conta do Bloquinho do Play, que convida as crianças para aproveitar um desfile cheio de cores e personagens carismáticos. A ação ocorre em dois horários a cada dia, sendo às 14h e 18h, e é liderado pelos Chocomonstros que também realizarão uma sessão de fotos com os visitantes do parque. No espaço, os visitantes também podem participar de uma oficina de máscaras no período da tarde.

Bônus para brincadeiras

Entrando ainda mais no clima do Carnaval, as crianças que forem fantasiadas para aproveitar o dia no Playcenter Family receberão um Vale Bônus para brincadeiras em sua próxima visita, além de um vale-pipoca que será entregue no caso da compra de uma pipoca tamanho G.

No Grand Plaza Shopping, os visitantes ainda terão pacotes promocionais de Playcard com 4 horas de diversão ilimitada, exceto para brinquedos que entregam prêmios. Confira os pacotes:

2 Pessoas – R$ 60 cada – R$ 120 no total

3 Pessoas – R$ 55 cada – R$ 165 no total

4 Pessoas – R$ 50 cada – R$ 200 no total

5 Pessoas – R$ 48 cada – R$ 240 no total

As vendas serão realizadas apenas pelo Playmania a partir do dia 14 de fevereiro de 2025.