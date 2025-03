Lentidão nas estradas de SP no Carnaval: veja os trechos mais afetados

Com a chegada do feriado prolongado, milhões de veículos deixaram a capital paulista rumo ao litoral e interior, causando congestionamentos em diversas rodovias. Neste sábado, motoristas enfrentaram longas filas, especialmente nas principais vias de acesso às praias e cidades do interior. A Rodovia dos Imigrantes, por exemplo, registrou 21 km de lentidão no sentido litoral, enquanto a Castello Branco teve 17 km de tráfego congestionado.

A expectativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) era que cerca de 2 milhões de veículos circulassem pelas estradas paulistas durante o período de folia. O grande volume de carros, somado a trechos com obras e condições climáticas instáveis, contribuiu para o aumento das retenções.

Trechos mais afetados e condições do tráfego

Além das rodovias citadas, outros trechos apresentaram complicações. Na Rodovia Anchieta, motoristas enfrentaram 11 km de filas antes do pedágio em São Bernardo do Campo, no sentido litoral. Já na Cônego Domênico Rangoni, a lentidão chegou a 17 km em direção ao Guarujá.

A Rodovia Ayrton Senna também registrou trânsito carregado, com 20 km de congestionamento entre Guarulhos e Mogi das Cruzes. Na Castello Branco, além do tráfego intenso entre Barueri e Jandira, a pista lateral apresentou dificuldades na altura do km 22 ao 24.

Diante desse cenário, as autoridades recomendaram que os condutores evitassem horários de pico e buscassem rotas alternativas sempre que possível. Monitoramento constante e planejamento de viagem foram apontados como medidas essenciais para reduzir o impacto dos congestionamentos.

Com informações: G1