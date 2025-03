Homem é preso após torturar a própria mãe e obrigar criança a filmar agressões

Um caso chocante de violência doméstica levou à prisão de um homem de 31 anos em Pindorama, interior de São Paulo. Ele foi detido após vídeos revelarem agressões e ameaças contra a própria mãe, uma mulher de 50 anos. O mais alarmante é que as imagens foram registradas por uma criança de apenas cinco anos a pedido do agressor.

A Polícia Civil teve acesso às gravações, onde ele aparece sentado ao lado da vítima no sofá, proferindo xingamentos e ameaças. Em um dos trechos, o homem exige que a mãe responda algo e, diante do silêncio dela, grita que irá agredi-la. A gravação foi decisiva para que as autoridades solicitassem sua prisão preventiva.

Investigação e prisão do agressor

Com as provas em mãos, os investigadores cumpriram o mandado de prisão na quinta-feira (27). O suspeito foi enquadrado pelos crimes de tortura e violência doméstica e, agora, permanece sob custódia. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não divulgou mais detalhes sobre o caso até o momento.

Esse episódio destaca a gravidade da violência dentro do ambiente familiar e a necessidade de denúncia por parte de vizinhos e familiares. Especialistas alertam que crianças expostas a esse tipo de violência podem sofrer traumas psicológicos duradouros.

Com informações: Metrópoles