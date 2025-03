Homem é preso acusado de estupro de vulnerável contra a própria filha de 13 anos

Na última quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso suspeito de estuprar a própria filha, de apenas 13 anos. O caso aconteceu em Cacoal, cidade localizada no interior do estado de Rondônia. As informações são do portal g1.

De acordo com a polícia, o suspeito já cumpria medidas cautelares e fazia o uso de tornozeleira eletrônica pelo mesmo crime. Em depoimento, a vítima contou que os abusos eram praticados pelo pai desde que ela tinha 11 anos.

Ainda segundo a menor, a mãe tinha conhecimento dos abusos cometidos pelo homem. Ela relatou que a mulher nunca tomou nenhuma providência para impedir as importunações e violências.

Por meio de uma denúncia anônima, a polícia então chegou até o local e, diante da gravidade dos relatos da adolescente, prendeu o suspeito.

Já a mãe da menina, que também não teve a identidade divulgada, foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos por possível crime de negligência.

A vítima e o irmão, que também é menor de idade, estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar de Cacoal.

