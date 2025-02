Saiba quem era a família brasileira que morreu em acidente de trânsito na Carolina do Sul, nos EUA

Uma família brasileira morreu em um acidente de trânsito na cidade de Horry, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O carro em que as vítimas estavam foi atingido na lateral por um outro e a polícia local apura se o condutor que provocou a batida estava embriagado. Faleceram Jean Carlos Porfirio de Aquino, de 30 anos, a esposa dele, Kamyla Godino Araújo, de 27, que estava grávida, além da filha dela, Maria Eduarda Araújo, de 6.

O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (24), na Rodovia 17 Bypass. Conforme a polícia, os brasileiros deixavam uma garagem e tentavam atravessar a estrada, quando o carro deles foi atingido na lateral. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

Já o condutor do outro carro ficou ferido e foi socorrido. O homem apresentava sinais de embriaguez e o caso ainda segue em investigação.

Quem eram as vítimas?

Kamyla, que estava grávida de cinco meses, era natural de Goiânia, em Goiás. Já Jean era nascido em Governador Valadares, em Minas Gerais, e trabalhava como motorista de aplicativo.

O casal aguardava a chegada de uma menina, que seria a companheira de Maria Eduarda, fruto de outro relacionamento da mulher.

Os parentes dos brasileiros agora fazem uma campanha para arrecadar US$ 40 mil para custear os traslados dos corpos das vítimas para o Brasil.

“Jean, Kamyla e Eduarda tinham se mudado recentemente para a Carolina do Sul, animadas para começar um novo capítulo em suas vidas juntos. Kamyla era uma mãe dedicada que trabalhava duro para sustentar Eduarda, e quando ela conheceu Jean, eles construíram uma linda vida juntos. Jean amava Eduarda como se fosse sua própria filha, e com a notícia recente de esperar um bebê com Kamyla, eles estavam cheios de esperança e felicidade pelo fato de a família estar crescendo”, diz o texto da página da arrecadação.