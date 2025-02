Policial sofre tentativa de roubo ao patrulhar a Avenida Paulista

Imagens de uma câmera de segurança registraram quando um policial militar é alvo de uma tentativa de roubo na Avenida Paulista, em São Paulo. O PM, que patrulhava a região na noite da última quinta-feira, 27 de fevereiro, chegou a perseguir o homem após a abordagem do suspeito.

Nos registros, compartilhados pelo Metrópoles, é possível notar o policial nas proximidades de uma das saídas da estação de Metrô Brigadeiro, da Linha 2-Verde. Pouco tempo depois um homem de camisa e boné azul se aproxima do policial e tenta pegar a arma que estava no coldre do agente.

Sem conseguir efetuar o roubo ele tenta fugir do policial que chega a correr atrás do suspeito. Ele foi detido e encaminhado ao 78° Distrito Policial, na região dos Jardins.

De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a abordar dois PMs que patrulhavam a região da avenida Paulista.