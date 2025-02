PMs são investigados após ameaças de morte e agressões em abordagem policial

Imagens registradas durante uma abordagem policial violenta resultaram no afastamento de dois policiais do 21º Batalhão da PM de São Paulo. Nos registros, publicados pelo Metrópoles, é possível ver quando um dos soldados dá tapas no rosto de um homem e, em seguida, o ameaça de morte com uma arma de fogo apontada para o rosto.

Conforme a publicação, no momento da abordagem o PM afirmou ter encontrado drogas e planilhas do tráfico durante a abordagem. No entanto, as supostas apreensões não foram encaminhadas e registradas no 42º DP. Da mesma forma, o registro do suposto flagrante de tráfico não foi informado à Polícia Civil.

Cenas de agressão e ameaças

No momento da abordagem as imagens mostram que um dos policiais ameaça diretamente um dos homens rendidos. Após dar tapas no rosto do homem, ele pede pela arma e informa que irá matá-lo com “um tiro na cara para estragar o velório”.

O registro é interrompido quando a testemunha se esconde atrás de um muro, interrompendo a filmagem da abordagem policial.

Após a divulgação das imagens e com a informação do suposto desvio de itens apreendidos, os policiais seguem sob investigação da Corregedoria da corporação. Eles também são investigados por impedir as câmeras corporais de registrar as infrações durante a abordagem.