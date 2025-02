Menina denuncia estupro virtual com ajuda de IA e homem é condenado a mais de 17 anos de prisão

Na última quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi condenado a 17 anos e 4 meses de prisão por estupro virtual contra uma criança, de 10 anos, em Nova Brasilândia d’Oeste, município do estado de Rondônia. As informações são do g1.

De acordo com o Ministério Público de Rondônia (MP-RO), o réu forçou a menina a produzir e enviar fotos íntimas de si mesma. Na época, a criança estava de férias em um sítio da família, em Alta Floresta do Oeste (RO).

Ainda segundo o MP-RO, o primeiro contato do homem com a vítima ocorreu em dezembro de 2022. Já em 2023, ele voltou a ameaçá-la e fez uma terceira tentativa em 2024.

O homem criou grupos no aplicativo de mensagens WhatsApp com nomes como “Grupo da escola”, adicionou o número da menina e de outras pessoas, e divulgou imagens obtidas anteriormente.

A vítima, com medo de contar a situação para os pais, buscou ajuda em um programa de Inteligência Artificial, que recomendou que ela procurasse a ajuda de um adulto de confiança, seja na escola ou entre os amigos da família.

A menina então seguiu o conselho do programa e conseguiu o apoio necessário. De acordo com o MP-RO, a condenação é a primeira do tipo no estado de Rondônia.

