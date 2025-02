‘Médium’ de 70 anos é preso por suspeita de violência sexual em falso tratamento espiritual em SP

Um homem de 70 anos, que se apresentava como médium, foi preso na quinta-feira (27) em Salesópolis, na Grande São Paulo, suspeito de violência sexual mediante fraude e ameaça. As informações são do g1, que tenta localizar a defesa do acusado.

ANÚNCIO

A vítima relatou que foi abusada em dezembro de 2024 por um engenheiro que alegava ter poderes mediúnicos e usou um falso tratamento espiritual para cometer o crime. Ela afirmou que o idoso apalpou seu corpo e praticou violência sexual. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido condenado anteriormente por estupro de vulnerável contra a ex-enteada.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salesópolis e São Paulo, resultando na apreensão de acessórios sexuais, notebooks e um celular. O suspeito está detido temporariamente e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (28).

Leia mais: