Jovem de 19 anos tenta transportar ilegalmente macaco-prego em caminhonete e é presa no interior de SP

Na manhã da última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, uma jovem, de 19 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa por tentar transportar ilegalmente um macaco-prego em uma caminhonete, em Ourinhos, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações do portal g1, a abordagem aconteceu no km 345 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificaram inconsistências nos documentos apresentados pela jovem.

A equipe da PRF abordou uma caminhonete, ocupada por uma família da capital paulista, e flagrou o animal. Contudo, inicialmente, ele foi identificado como um cachorro, dentro de uma caixa de transporte.

Os policiais, ao perceberem que se tratava de um macaco-prego, solicitaram então a documentação do animal que, após análise, mostrou indícios de falsidade. A jovem foi presa e encaminhada para Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos.

Na unidade, foram registrados os crimes de uso de documentos falsos, com pena prevista de até cinco anos de reclusão, e de transporte irregular de animal silvestre, que prevê detenção de até um ano.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada para garantir o destino adequado ao macaco-prego. O animal foi levado para a Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis (Apass).

