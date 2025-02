Homem invade o apartamento da ex, destrói móveis e objetos e ameaça matá-la com uma faca

Na manhã desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por suspeita de invadir o apartamento da ex-esposa, destruir móveis e ameaçar matá-la com uma faca. O caso aconteceu em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Militar, não foi confirmado se o suspeito chegou a agredir a vítima com a faca. Ele havia ido até a casa da mulher por volta das 9h para pedir que ela o deixasse passar o dia com a filha, para que comemorasse o aniversário ao lado dela.

No entanto, a mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, que também não era autorizado para ficar com a menina, negou o pedido. Por conta disso, ele então invadiu o apartamento e, durante a invasão, pegou uma faca e ameaçou matar a mulher.

Além disso, o homem também destruiu móveis e objetos da residência. A mulher conseguiu chamar a polícia, que cercou o apartamento para controlar a situação.

Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito se trancou em um dos quartos do apartamento e se recusou a sair. Após a polícia convencê-lo a destrancar a porta, ele então resolveu se entregar. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

