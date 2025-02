Homem é preso após invadir a casa da ex-companheira e esfaqueá-la nas costas enquanto ela fazia o jantar

Na noite da última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, um homem, de 52 anos, foi preso após invadir a casa da ex-companheira e esfaqueá-la enquanto ela fazia o jantar. O caso aconteceu na Rua K-1, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa, município situado no sul do estado do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, de 38 anos, estava preparando o seu jantar quando teve a casa invadida pelo ex-companheiro, que a esfaqueou nas costas.

Ainda segundo a PM, a mulher conseguiu escapar e pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram a polícia. Chegando no local, os agentes entraram na residência e encontraram o suspeito e a faca utilizada no crime.

A vítima foi levada para o Santa Casa de Misericórdia. Na unidade de saúde, ela recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberada. Já o suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Barra Mansa.

Violência em João Pessoa (PB)

Também na quinta-feira (27) um homem foi preso por suspeita de invadir o apartamento da ex-esposa, destruir móveis e ameaçar matá-la com uma faca. O caso aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. As informações também são do g1.

Conforme a PM, o suspeito havia ido até a casa da mulher por volta das 9h para pedir que ela o deixasse passar o dia com a filha.

No entanto, a mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, que também não era autorizado para ficar com a menina, negou o pedido. Por conta disso, ele então invadiu o apartamento e, durante a invasão, pegou uma faca e ameaçou matar a mulher.

Além disso, o homem também destruiu móveis e objetos da residência. A mulher conseguiu chamar a polícia, que cercou o apartamento para controlar a situação.

Ao perceber a chegada das autoridades, o suspeito se trancou em um dos quartos do apartamento e se recusou a sair. Após a polícia convencê-lo a destrancar a porta, ele então resolveu se entregar. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

