Homem ataca a companheira durante briga e a mata com golpes de pé-de-cabra, no litoral de São Paulo

Homem é preso após matar a companheira com golpes de pé-de-cabra na cabeça, em Bertioga, no litoral de SP

Um homem de 54 anos, conhecido como “Zé Boquinha”, foi preso após matar a companheira, Adriana Pinheiro, de 52, com golpes de pé-de-cabra na cabeça, em Bertioga, no litoral de São Paulo. A vítima foi achada já sem vida, na área externa da casa em que morava, com várias marcas de violência. O suspeito fugiu, mas foi localizado e autuado pelo feminicídio.

O crime ocorreu na tarde da última terça-feira (25) na residência que fica na Rua Pastor Ronaldo da Silva, no bairro Rio da Praia. Conforme o boletim de ocorrência, os vizinhos escutaram barulho de briga e viram quando “Zé Boquinha” atacou a companheira com o pé-de-cabra. A vítima não resistiu e morreu no local.

Uma perícia foi realizada no local, onde foi apreendido o celular de Adriana. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necropsiais.

Uma vizinha da vítima relatou que ela vivia com “Zé Boquinha” há mais ou menos um ano e que as brigas entre eles eram comuns. Porém, desta vez, viu quando o homem pegou o pé-de-cabra e a matou.

O suspeito fugiu em uma bicicleta e passou a ser procurado pela polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), na quarta-feira (26), ele se apresentou em uma delegacia e confessou a autoria do crime, quando foi indiciado pelo feminicídio.

O homem permaneceu à disposição da Justiça. Como o nome dele não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.