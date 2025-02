Estuprador é preso após 24 anos foragido; estava escondido

Após passar 24 anos foragido da Justiça, um homem condenado por crime de estupro foi finalmente capturado nesta sexta-feira (28).

A Polícia Civil do estado do Piauí, na cidade de Altos, foi responsável pela prisão. O local em que o réu de 45 anos estava escondido não foi divulgado.

De acordo o portal Meio Norte, indivíduo já possuía uma sentença definitiva. O delegado André Moreno, explicou em comunicado à imprensa que, após uma série de investigações e levantamentos detalhados, a equipe da delegacia conseguiu localizar o homem e realizar sua prisão de forma bem-sucedida.

André Moreno destacou que a prisão representa mais um importante avanço no combate aos crimes sexuais na região e que a ação reflete o compromisso das autoridades com a defesa da liberdade e da dignidade sexual de todos.

“Após levantamentos, a gente conseguiu localizá-lo e efetuar a prisão hoje. É mais uma medida aí da delegacia de Altos que combate, crimes sexuais e também manifesta todo seu apoio é a liberdade e a dignidade sexual. Inclusive nesses tempos de Carnaval, a gente destaca que não é não, que todas as relações têm que ocorrer com o devido respeito”, disse o delegado.

Não há informações acerca do grau de parentesco dele com a vítima do abuso sexual.

