Descubra como fica o tempo em São Paulo para a 1ª noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi

Muito calor e pouca chuva. Assim deve ser o Carnaval na cidade de São Paulo segundo a previsão recente da Climatempo. Apesar do calor intenso, os foliões que seguem para o Sambódromo do Anhembi para acompanhar a primeira noite dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial devem se preparar para pancadas de chuva durante a noite.

Conforme publicado pelo G1, essa primeira noite de desfiles deve ser de calor e pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 21°C, enquanto a máxima chega a 32°C.

Calor, sol e pouca chuva

De acordo com os meteorologistas, o Sudeste brasileiro deve se preparar para dias de folia com muito sol e calor. As chuvas aparecem em pancadas que variam de moderadas a fortes durante o período da tarde da noite, e em áreas isoladas.

O final de semana registra temperaturas máximas de 34°C, com a mínima se mantendo em 22°C. No sábado (1°), os foliões podem esperar por pancadas de chuva durante os períodos da tarde e noite, já no domingo (2), a previsão é de dia nublado, com garoa no período da noite.

A segunda (3) e terça (4), seguem da mesma forma, com sol e nuvens no período da manhã e possibilidade de garoa e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. A Quarta-Feira de Cinzas (5), segue com sol e algumas nuvens, mas não deve registrar chuvas.