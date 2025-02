Carnaval: saiba como funcionam os ônibus, Metrô e CPTM durante os dias de folia na Cidade de SP

A cidade de São Paulo contará com um reforço no transporte público para que os foliões possam curtir o carnaval de rua e os tradicionais desfiles. Haverá programação especial nos ônibus municipais e intermunicipais, além do Metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Conforme a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), técnicos vão monitorar o funcionamento do transporte público e, caso seja necessário, poderão ser realizados novos ajustes.

Metrô

No caso do Metrô, a operação ocorrerá 24 horas nesta sexta-feira (28), no sábado (1º), domingo (2) e segunda-feira (3). Os passageiros poderão embarcar sem interrupções nas estações Palmeiras-Barra Funda (Linha 2-Vermelha/Linha 7-Rubi e Linha 8-Diamante) e Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul).

Já nas demais estações o funcionamento será normal, entre 0h e 4h40, sendo que neste período será realizado apenas o desembarque.

Já de segunda-feira para terça-feira (4) e na quarta-feira (5) todas as linhas operam em horário normal, com frota reduzida como aos finais de semana.

CPTM

A CPTM informou que no sábado e segunda-feira os trens vão circular com intervalos semelhantes ao de sábado. Já no domingo e na terça-feira, os intervalos serão como os de domingo. Na quarta-feira, a operação ocorrerá como em um dia útil.

A companhia ressaltou que, apesar da escala, caso necessário, a demanda de trens pode aumentar durante o carnaval.

Ônibus municipais e intermunicipais

Na Capital, a SPTrans informou que terá alterações nos horários das linhas ao longo de toda a folia. Para consultar as alterações e desvios, necessários em função dos blocos de rua e dos desfiles no Sambódromo do Anhembi, foi criado um site especial.

Já a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) destacou que os ônibus que circulam na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Litoral Norte vão operar no sábado com programação normal de sábado e, no domingo, com programação normal de domingo e feriado.

Já na segunda, a operação será como a de sábado, e na terça, como a de domingo. A quarta-feira de cinzas terá o mesmo esquema de sábado.

A EMTU também informou que a operação das linhas serão monitoradas e, tempo real e, se for preciso, serão feitos ajustes.