Avião da Air France precisa arremeter para evitar tragédia no aeroporto de Guarulhos

Na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, um avião da Air France precisou arremeter ao se aproximar para pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O pouso da aeronave que saiu de Paris com destino a São Paulo estava previsto para as 7h20.

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim para O Globo, a arremetida foi uma ordem do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão ligado à Aeronáutica. Segundo informações iniciais, o procedimento buscava evitar a colisão com outra aeronave que estava mais próxima à pista.

Até o momento o Aeroporto de Guarulhos e a Air France não se pronunciaram sobre o ocorrido. Sabe-se apenas que o pouso ocorreu com segurança 30 minutos após o horário inicialmente previsto para a aeronave tocar o solo.