Após briga, mulher tenta matar colega de trabalho envenenada com solvente; vídeo flagrou o crime

Uma mulher de 38 anos foi presa após tentar matar uma colega de trabalho envenenada com solvente, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, as duas trabalhavam em uma indústria têxtil e se envolveram em uma briga. Imagens de câmeras de segurança registraram quando a suspeita colocou o produto químico na garrafa de água da vítima (assista abaixo).

A discussão acalorada entre as colegas ocorreu no último dia 13 de fevereiro. O motivo do desentendimento seria uma questão banal do trabalho, mas a suspeita ficou muito brava com a situação e quis se vingar.

Conforme a polícia, depois da briga, a mulher pegou um solvente e colocou na garrafa de água da vítima, de 48 anos, que chegou a consumir um pouco do produto e sofreu várias queimaduras na boca. Ela foi socorrida e está fora de perigo.

O delegado André Veloso, responsável pelo caso, disse que as imagens do circuito interno da fábrica mostraram quando a suspeita entrou em uma área restrita, onde não tinha acesso permitido, e pegou o solvente. Depois, ela apareceu manuseando a garrafa de água da vítima.

A suspeita acabou presa preventivamente na quinta-feira (27), quando foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado. Ao ser ouvida, ela permaneceu em silêncio e não apresentou advogado de defesa.

O produto que estava na garrafa da vítima foi apreendido e passa por perícia.