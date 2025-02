Adolescente se despede de amigos e morre após sofrer estupro de vizinho

Na sexta-feira (28), uma adolescente de Itabuna, na Bahia, faleceu após ser vítima de um crime sexual.

Saionara Costa Santos Borges tinha apenas 15 anos e foi internada no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães com sangramento nas partes íntimas e vômito constante. Ela foi vítima de estupro praticado por um morador do mesmo bairro.

O caso é investigado pela Polícia Civil e tem acompanhamento da Secretaria de Educação de Itabuna.

Em nota, o secretário Rosivaldo Pinheiro e o prefeito Augusto Castro lamentaram a morte da adolescente e informaram que o estupro foi confirmado por meio de exame da polícia técnica.

“Com tristeza, a Prefeitura de Itabuna, a Secretaria Municipal da Educação, a comunidade, alunos e professores da Escola Tereza Cristina Ribeiro Estrela, no Loteamento Paraíso, Itabuna, souberam do falecimento da estudante do 8º ano do ensino fundamental Saionara Costa Santos Borges. A adolescente morava com sua avó Marlene dos Santos no Bairro Nova Califórnia.

A menor esteve internada em estado grave no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães depois de ter sido vítima de crime de estupro praticado por um homem, cuja identificação está sendo buscada pela Polícia Civil. Há informações extraoficiais de que a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica teria constatado o crime, a partir do trabalho médico-legal de um perito que se deslocou até a unidade hospitalar.

Neste momento doloroso para sua família, amigos e colegas, dirigimos nossas preces a Deus para que a todos conforte e receba sua alma em luz.”, emitiu a Prefeitura de Itabuna.

De acordo com o jornalista Tom Ribeiro no perfil Tom News, Saionara teria ligado para colegas momentos após o estupro em tom de despedida.

O autor do estupro é procurado pela polícia.

