Adolescente de 15 anos é estuprada pelo próprio padrasto em matagal; suspeito foi preso em flagrante

Na tarde do último domingo, dia 23 de fevereiro, um homem, de 42 anos, foi preso por suspeita de estuprar a própria enteada em um matagal, em Rorainópolis, município localizado na região sul do estado de Roraima.

De acordo com informações do portal g1, o crime aconteceu no próprio domingo. A polícia foi acionada após uma denúncia de que a adolescente, de apenas 15 anos, gritava pedindo ajuda, relatando ter sido estuprada pelo pai.

Segundo a vítima, ela foi convencida pelo padrasto a acompanhá-lo até um local distante, próximo ao Rio Anauá, para levar uma planta a um terreno da família. No local, o homem então a estuprou.

A adolescente ainda mencionou que, anteriormente, o padrasto já havia demonstrado ciúmes dela e também comportamentos agressivos.

O que diz a mãe da vítima

A mãe da jovem, uma mulher de 37 anos, contou que a filha havia mencionado apenas uma agressão física por uma briga na escola. De acordo com a mulher, ela não sabia do comportamento violento do marido.

O homem foi preso em flagrante apresentando sinais de embriaguez. Ele foi levado para a Delegacia de Rorainópolis, e o caso foi registrado pelo delegado Rick da Silva e Silva. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a adolescente.