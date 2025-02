VÍDEOS: Moradores queimam pneus em ato contra reintegração de posse e PM reage com bombas de gás

Moradores fazem um protesto contra uma reintegração de posse na ocupação “Terra Prometida”, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (27). Eles atearam fogo em pneus e, para tentar controlar a situação, a Polícia Militar entrou em confronto com algumas pessoas e chegou a jogar bombas de efeito moral. Esse é a segunda manifestação registrada na comunidade na mesma semana.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação na comunidade (veja abaixo):

Durante o início do protesto, os moradores atearam fogo em pneus para interditar ruas e a PM foi chamada para conter o tumulto. Os moradores atiraram objetos contra os agentes, que revidaram com bombas de efeito moral. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O ato acontece no Jardim Bananal, onde moradores questionam uma reintegração de posse que está agendada para o próximo dia 8 de março. Os manifestantes pedem ajuda das autoridades para que suas moradias sejam mantidas nos locais.

No entanto, segundo a Prefeitura de Guarulhos, o terreno que eles ocupam é particular. A administração municipal ressaltou que não é parte nos autos do processo judicial e não foi oficiada sobre a reintegração de posse.

“A Prefeitura está atuando no caso com equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Administrações Regionais, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e da Guarda Civil Municipal que também foi acionada”, afirmou a prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ainda há fogo ativo em algumas ruas no local e o Batalhão de Choque continua atuando na ocorrência.

“A Polícia Militar foi acionada para acompanhar uma manifestação, na manhã desta quinta-feira (27), na Rua Caminho Encanto, em Guarulhos. No local, moradores que protestam contra uma futura reintegração de posse atearam fogo em pneus e interditaram a via. O Batalhão de Choque está no local. A ocorrência está em andamento”, destacou a SSP-SP.