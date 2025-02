Saiba os detalhes do resgate dramático de um trabalhador que caiu no poço de um elevador

Um jovem de 26 anos foi resgatado com vida após cair em um poço de elevador com mais de 22 metros de altura enquanto trabalhava em uma empresa de grãos em Minas Gerais. Informações iniciais revelam que ele caiu ao apagar as luzes do elevador de carga.

Segundo publicado pelo G1, a queda aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 24 de fevereiro. O rapaz ficou sobre uma plataforma a 10 metros do solo até ser resgatado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos Bombeiros.

Resgate dramático

Além dos ferimentos do jovem, a situação ficou ainda mais complicada por conta das condições do local.

Para chegar até o jovem, as equipes de resgate precisaram percorrer um túnel de aproximadamente 30 metros de comprimento. O espaço possui apenas 1,20 de altura, dificultando a movimentação e passagem dos equipamentos de resgate.

Apesar das dificuldades, o trabalhador foi localizado, imobilizado e retirado do local pelo túnel. O jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal e foi diagnosticado com fraturas no fêmur e lesões no braço, pelve e perna. Informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem não foram reveladas até o momento.