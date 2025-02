Outro pedófilo é preso ao ser encontrado sem roupas com duas crianças em ponto turístico

Um homem de 57 anos foi preso após ser flagrado sem roupas com duas meninas de 8 e 10 anos que também estavam nuas.

De acordo com o portal LJ, o caso aconteceu no fim da tarde ded quarta-feira (26), em Palmas, no Parque Sussuapara. O acusado foi autuado por estupro de vulnerável e exploração sexual de criança.

Ele foi encontrado por policiais militares e teria atraído as vítimas oferecendo dinheiro e doces. Os familiares das meninas foram acionados e elas passaram acompanhadas por exames periciais e atendimento no Serviço de Atenção Especializada às Pessoas em Situação de Violência Sexual (Savis).

O caso será investigado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança (DPCA).

Mais um caso de pedofilia

Esta semana, mais um caso de abuso sexual contra crianças se tornou notícia. Marco Antônio Bocker Jacob, de 61 anos, foi linchado pela população após atrair, sequestrar e manter em cativeiro uma criança de 9 anos que revelou a violência sofrida.

O caso aconteceu em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul e a população agrediu o acusado até a morte.

