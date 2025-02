Mulher finge precisar de atendimento no Caps e consegue pedir ajuda contra o agressor

Na manhã desta quarta-feira (26), um caso de violência doméstica chamou a atenção em Caarapó, Mato Grosso do Sul. Uma mulher encontrou uma maneira criativa de denunciar o agressor ao simular uma consulta no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Durante o atendimento, ela conseguiu relatar que vinha sofrendo agressões físicas, ameaças constantes e era mantida em cárcere privado pelo companheiro, um homem de 50 anos.

Apesar de sua tentativa de denúncia, ela estava acompanhada do agressor e não pôde dar muitos detalhes. No entanto, os profissionais do local perceberam a gravidade da situação e acionaram a Polícia Civil. A vítima apresentava marcas recentes de violência nos braços e no peito, evidenciando a brutalidade a que estava sendo submetida.

Investigação leva à prisão do suspeito

Com as informações iniciais, equipes das delegacias de Caarapó e Juti iniciaram as buscas e encontraram a vítima em uma residência na Vila Planalto. Visivelmente nervosa, ela afirmou que o companheiro não estava no local. Contudo, durante uma varredura na casa, os policiais descobriram o suspeito escondido debaixo de um móvel de madeira, claramente tentando evitar a prisão.

No primeiro momento, a mulher negou ter sido agredida e disse que estava tudo bem. Porém, ao ser levada para um ambiente seguro na Delegacia de Polícia de Caarapó, onde recebeu acolhimento na Sala Lilás, conseguiu contar sua verdadeira história. Entre lágrimas, revelou que era constantemente espancada, ameaçada de morte e proibida de sair sozinha.

Diante das evidências, o agressor foi preso em flagrante. Além disso, foi confirmado que ele já estava foragido do sistema prisional há alguns meses. Agora, permanecerá à disposição da Justiça, podendo responder por violência doméstica, cárcere privado e outros crimes correlatos.

Fonte: Diário Digital