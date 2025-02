Menino de 3 anos que presenciou execução do pai acredita que ele vai voltar: “Acha que foi ao médico”

Eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto caminhava em uma rua ao lado do filho de 3 anos, em Birigui, no interior de São Paulo

A família do eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, que foi executado a tiros em uma rua de Birigui, no interior de São Paulo, está desolada com a perda. O homem estava de mão dadas com o filho de 3 anos quando foi baleado por uma dupla em uma motocicleta e não resistiu. O garoto ainda não sabe que o pai morreu e acredita que ele vai voltar.

ANÚNCIO

“Ele acha que o pai dele foi ao médico e que vai voltar. Ele está esperando o pai dele”, desabafou a sogra da vítima, Neusa Bispo de Oliveira Rodrigues.

O crime ocorreu na manhã da última terça-feira (25) na Rua Sebastião Custódio, no bairro Simões. Imagens de câmeras de segurança mostram o eletricista caminhando de mãos dadas com o filho, voltando para casa, quando a dupla na motocicleta se aproxima e atira. Logo, a vítima cai no chão e os suspeitos fogem (assista abaixo).

Vitor, que foi ferido por pelo menos sete tiros, chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, mas não resistiu. A criança não foi atingida pelos disparos.

LEIA TAMBÉM:

Irmãos presos

O caso passou a ser investigado e logo a Polícia Civil chegou até a identidade dos suspeitos do crime, que são irmãos. O primeiro foi encontrado em Birigui e não resistiu. Já o outro estava em um condomínio de ranchos em Araçatuba, também no interior paulista, onde guardava a motocicleta usada no crime.

Na delegacia, os irmãos negaram qualquer envolvimento com a morte do eletricista. Porém, testemunhas relataram que um dos irmãos tinha uma desavença antiga com Vitor por conta de descarte de lixo em uma caçamba e movia uma ação judicial contra a vítima. O eletricista, inclusive, já tinha dado um soco e provocado lesões em um dos rapazes.

ANÚNCIO

Os dois suspeitos passaram por audiência de custódia, quando tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas.

A defesa dos irmãos não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado destacou que eles negam a autoria do homicídio.

“Eles negam veementemente e falam ‘porque eu teria motivo para matar uma pessoa que estou para ganhar a ação na Justiça de lesão corporal grave?’. Estão sem entender. Dizem que não tem nada com o fato”, disse.