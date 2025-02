Mãe que vendeu filha de 11 anos a homem que a engravidou é presa; criança também foi abusada pelo padrasto

Em Envira, município localizado no interior do estado do Amazonas, uma mãe e um jovem de 25 anos foram presos esta semana suspeitos de tráfico de pessoas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável.

ANÚNCIO

De acordo com o Portal Você Jornalismo, a vítima dos acusados foi uma criança de 11 anos, filha da suspeita, que era explorada sexualmente desde os 9 anos pelo padrasto e depois foi vendida para o jovem de 25 anos por R$ 100.

“Essa adolescente de 11 anos de idade estava grávida de oito meses e deu à luz. E o detalhe é que ela estava apegada emocionalmente ao abusador, o rapaz com quem ela vivia, esse homem de 25 anos de idade. Na investigação nós conseguimos descobrir que ela foi vendida pela mãe”, disse o delegado Paulo Mavignier, responsável pelo caso.

Após ser vendida e ir morar com o acusado, ela engravidou e seu filho nasceu nesta segunda-feira (24). A denúncia do crime foi realizada por um familiar da vítima.

Além dos envolvidos que já estão presos, a polícia investiga o padrasto acusado de estupro que ainda não foi identificado.

Leia mais:

Outro pedófilo é preso ao ser encontrado sem roupas com duas crianças em ponto turístico

ANÚNCIO

Condenado por estuprar crianças, barbeiro volta a ser preso após invadir casa e abusar de menina

Vizinho detalhou à polícia como estuprou e matou gerente de banco no interior de SP: “Crime bárbaro”

Mulher finge precisar de atendimento no Caps e consegue pedir ajuda contra o agressor