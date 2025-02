Jovem é assaltada dentro de carro enquanto aguardava enteado em consulta médica

Na madrugada desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, uma jovem, de 25 anos, foi assaltada enquanto estava dentro de um carro, na Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente, município no interior de São Paulo. As informações são do g1.

ANÚNCIO

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de roubo. No local, os agentes foram informados pela vítima que ela estava no banco do passageiro, dentro do carro do namorado, que havia levado o filho dele em uma consulta médica.

Leia também:

VÍDEO: Motorista bêbado ‘apaga’ em viatura policial após atropelar e matar idosa na Grande SP; veja

Suposto pastor evangélico é preso após matar motorista de app a facadas durante corrida, no DF

Menino de 3 anos que presenciou execução do pai acredita que ele vai voltar: “Acha que foi ao médico”

Mulher finge precisar de atendimento no Caps e consegue pedir ajuda contra o agressor

ANÚNCIO

E, enquanto a jovem aguardava no veículo, dois suspeitos com capacetes apareceram, abriram a porta do motorista e anunciaram o roubo. Um dos criminosos estava com uma faca no momento do assalto.

Na ocasião, os envolvidos mandaram a vítima entregar dinheiro, mas ela alegou que não possuía nenhum valor. Os suspeitos então roubaram o aparelho celular da jovem, a mochila, e fugiram em uma motocicleta que estava atrás do veículo. Até o momento, os dois criminosos ainda não foram localizados.