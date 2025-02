Jovem de 18 anos é preso em flagrante após matar a mãe e o irmão do antigo patrão no RS; entenda o caso

Na noite da última quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante após matar a mãe e o irmão de seu antigo chefe, de 49 e 46 anos. O caso ocorreu em Capão da Canoa, município localizado no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido porque o rapaz estava insatisfeito com os valores recebidos pelo ex-patrão após ser demitido de uma obra.

O jovem foi até a casa do ex-chefe com um facão, mas o homem não estava no local. O suspeito então matou as duas pessoas que estavam presentes na residência.

O que diz a polícia

Marco Swirski, delegado responsável pelo caso, relatou que o suspeito é enteado do filho do antigo chefe. Ele foi contratado para um serviço em uma obra. “Ele ficou descontente com o valor que foi pago e teria ido ontem cobrar o que ele acreditava ter direito da rescisão”, explicou o delegado.

O antigo patrão do suspeito chegou à residência após o crime e encontrou o suspeito com uma faca. Conforme a polícia, os dois chegaram a entrar em uma luta corporal e a vítima teve ferimentos graves.

Ela foi encaminhada para o hospital e não há informações sobre seu estado de saúde. Já o jovem, fugiu, mas foi detido pela Brigada Militar. Em depoimento após a prisão, ele ficou em silêncio

Ainda segundo a polícia, o suspeito do crime poderá responder por homicídio qualificado (duas vezes) e tentativa de homicídio qualificado (2 vezes), com as qualificadoras de motivo torpe e pelo crime praticado de forma cruel.