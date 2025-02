Idoso linchado após abusar de menina de 9 anos oferecia doces para crianças em sua loja

Carro do suposto agressor é destruído por populares.

Marco Antônio Bocker Jacob, de 61 anos, foi identificado como sendo o idoso linchado pela população após atrair, sequestrar e manter em cativeiro uma criança de 9 anos em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações divulgadas recentemente ele usou um picolé para atrair a menina, que teria sido abusada sexualmente.

De acordo com testemunhas, o homem tinha o hábito de oferecer doces para crianças que brincavam nas proximidades de sua loja. Marco, que tinha passagem na polícia pelos crimes de feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículos, crueldade contra animais e lesão corporal, é visto como o principal suspeito do crime, mas a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas na ação.

Relembre o caso

A menina de 9 anos brincava em uma praça em frente de sua casa por volta das 16h da última terça-feira, 25 de fevereiro. Ao estranharem a demora da criança em retornar para casa, os pais da menina começaram a buscar por ela e registraram seu desaparecimento por volta das 19h. As buscas contaram com campanha na internet e até mesmo um carro de som.

O cativeiro foi descoberto na manhã de quarta-feira (26), quando a menina foi localizada em um alçapão escondido nos fundos da loja de conveniência do suspeito. Policiais que tentavam realizar a prisão do homem foram surpreendidos por uma multidão, que conseguiu pegar o suspeito e o agrediu até a morte.