Homem joga cachorro de cima do telhado para ‘assá-lo em churrasqueira’ e é preso em MG

Na última terça-feira, dia 25 de fevereiro, um homem, de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por maus-tratos, em Aguanil, município do estado de Minas Gerais. Ele jogou um filhote de cachorro de cima do telhado de uma casa. As informações são do portal g1.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito foi filmado arremessando o animal do teto de sua residência. Ele ainda teria dito aos vizinhos que o filhote estava no local para ser assado em uma churrasqueira.

A polícia foi até a casa do homem após receber a denúncia e ver o vídeo da agressão e dos ferimentos do animal. O suspeito foi encontrado pelos agentes carregando outro filhote de cachorro pelo pescoço.

Ele não obedeceu a ordem de parada dos policiais e tentou fugir, arremessando o filhote que tinha na mão bruscamente no chão.

Os policiais alcançaram o suspeito, mas ele ofereceu resistência à prisão. De acordo com a polícia, o homem ameaçou uma testemunha na presença dos policiais, por isso também será investigado por desobediência e coação no curso do processo.