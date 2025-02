Criança sequestrada por idoso identificou o sequestrador ao ser retirada do cativeiro

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que uma menina de 9 anos é resgatada após ser sequestrada e abusada por um idoso de 61 anos em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A criança, que brincava em frente de casa, teria sido atraída pelo homem com a promessa de um picolé.

O momento do resgate da menina foi registrado pela câmera de corpo da farda de um dos policiais envolvidos na ação. Assim que a criança foi encontrada, em um alçapão nos fundos da loja de conveniência do suspeito, ela começou a gritar: “Ele me abusou”, e reconheceu o suspeito.

⚠️⚠️ATENÇÃO! IMAGENS FORTES! ⚠️⚠️

Suspeito foi linchado

Apesar das investigações sobre o caso ainda estarem em andamento pela Polícia Civil, o principal suspeito de sequestrar e abusar da criança foi morto após ser linchado por populares que acompanharam o resgate.

O homem, identificado como Marco Antônio Bocker Jacob, de 61 anos, tinha diversas passagens pela polícia. Entre os crimes cometidos por ele, existem registros de casos de feminicídio, tráfico de drogas, furto de veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.

Por sua vez, os envolvidos no linchamento devem responder pelo crime de homicídio. Os policiais ainda tentaram impedir as agressões, mas foram afastados pela multidão que invadiu o local em busca do suspeito.