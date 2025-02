Condenado por estuprar crianças, barbeiro volta a ser preso após invadir casa e abusar de menina

Um barbeiro, que já tinha sido condenado por estuprar duas crianças, foi preso novamente após abusar sexualmente de uma menina de 10 anos, em Goiatuba, em Goiás. O homem aproveitou quando a avó da vítima saiu de casa e mentiu que iria consertar o sinal de internet. Lá dentro, no entanto, ele cometeu a violência sexual contra a garota e fugiu, mas acabou detido.

O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, o barbeiro estava monitorando a casa da vítima e, depois que viu que a avó saiu, foi ao local e se identificou como um técnico. Ele disse para a menina que iria consertar a internet e, como o sinal estava com problema, ela acreditou e o deixou entrar.

Porém, quando estavam no interior da residência, o barbeiro levou a menina até um quarto e mandou que outras três crianças que estavam no local, com idades entre 6 e 11 anos, ficassem no banheiro. “Nesse momento, o autor passou a mão nos órgãos genitais da criança, nos seios dela e começou a se despir na sua frente”, informou a PM.

Uma das crianças, no entanto, saiu correndo do banheiro e saiu gritando e pedindo socorro. A avó chegava em casa e viu quando o homem correu, subiu na sua motocicleta e fugiu.

A idosa denunciou o caso e os policiais militares localizaram o suspeito na cidade de Morrinhos, que fica a cerca de 60 Km de Goiatuba. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por estupro de vulnerável e seguiu à disposição da Justiça.

O homem passou por audiência de custódia na quarta-feira (26), quando foi mantido preso. A defesa dele informou que só vai se manifestar em juízo.

Condenação por estupro

O barbeiro foi denunciado, em 2014, pelo estupro de pelo menos sete crianças, com idades entre 9 e 15 anos. Na época, ele trabalhava como professor de educação física na cidade de Caldas Novas, em Goiás.

Ele foi julgado e condenado por dois dos crimes, quando pegou 64 anos de reclusão. Atualmente, cumpria pena em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, e voltou a cometer o mesmo crime.