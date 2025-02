“A pessoa mais fútil que eu conheço”, dispara a ex-deputada Joice Hasselmann sobre Michelle Bolsonaro

Recentemente, a jornalista e ex-deputada Joice Hasselmann, de 47 anos, fez duras críticas à ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, 42, durante uma entrevista ao canal MyNews.

No bate-papo, Joice criticou duramente a possibilidade de a esposa de Jair Bolsonaro candidatar-se à Presidência em 2026. “A Michelle seria o poste do Bolsonaro, porque ela não tem capacidade intelectual nenhuma. Não que ele [Bolsonaro] tenha grandes coisas, mas pelo menos ele teve um tempo de experiência na Câmara. Ele foi treinado fazendo a coisa”, começou.

“A Michelle Bolsonaro é a pessoa mais fútil que eu conheço. Todo esse personagem que ela apresenta de boa moça, de pessoa fofinha, ‘olha, eu sou cristã’. As coisas que ela diz, as coisas que saem da boca dela, as palavras, os palavrões... Ela é um horror, um horror”, continuou a jornalista.

Em seguida, Hasselmann, que já foi próxima à família do ex-presidente, comentou sobre Michelle estar lhe devendo dinheiro. “Ela me deu um calote, ela me deve dinheiro até hoje. Eu paguei o avião e o maquiador dela na posse, porque ela pediu para eu pagar porque o Bolsonaro não ia querer trazer o maquiador no avião porque o maquiador é gay”, contou.

“Ela pediu a passagem porque não podia comprar, porque tava com problema no cartão, que devolvia o dinheiro. Quem comprou foi o meu marido ainda. Até hoje ele tem o recibo dessa passagem e o pagamento do maquiador. Além de tudo é caloteira”.

“Eu não tenho coragem de falar os palavrões que ela fala, o jeito que ela trata... é uma pessoa nojenta, asquerosa. Então, assim, nós teríamos o Bolsonaro de novo na presidência, porque ela é fútil”, disparou.

“O que ela fazia? Ficava com esse maquiador o dia inteiro, levava o maquiador para as praias, viajando com cartão corporativo, pagando tudo para maquiador fazer isso e aquilo. Virou o cachorrinho dela”, afirmou.