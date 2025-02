VÍDEO: Imagens fortes mostram pai sendo morto a tiros na frente do filho de 3 anos; dupla foi presa

Eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto caminhava em uma rua ao lado do filho de 3 anos, em Birigui, no interior de São Paulo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto caminhava em uma rua ao lado do filho de 3 anos, em Birigui, no interior de São Paulo. As imagens mostram que a vítima foi executada por dois homens que seguiam em uma motocicleta. Os suspeitos, que são irmãos, foram presos.

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (25) na Rua Sebastião Custódio, no bairro Simões. As imagens mostram o eletricista caminhando de mãos dadas com o filho, voltando para casa, quando a dupla na motocicleta se aproxima. Logo, a vítima cai no chão e os suspeitos fogem.

Vitor, que foi ferido por pelo menos sete tiros, chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, mas não resistiu. A criança não foi atingida pelos disparos.

O caso passou a ser investigado e logo a Polícia Civil chegou até a identidade dos suspeitos. O primeiro dos irmãos foi encontrado em Birigui e não resistiu. Já o outro estava em um condomínio de ranchos em Araçatuba, também no interior paulista, onde guardava a motocicleta usada no crime.

Na delegacia, os irmãos negaram qualquer envolvimento com a morte do eletricista. Porém, testemunhas relataram que um dos irmãos tinha uma desavença antiga com Vitor por conta de descarte de lixo em uma caçamba e, inclusive, movia uma ação judicial contra a vítima.

A defesa dos irmãos não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado destacou que eles negam a autoria do homicídio. “Eles negam veementemente e falam ‘porque eu teria motivo para matar uma pessoa que estou para ganhar a ação na Justiça de lesão corporal grave?’. Estão sem entender. Dizem que não tem nada com o fato”, disse.

O velório do eletricista é realizado desde a noite de terça-feira no Cemitério da Consolação, em Birigui. O sepultamento do corpo está previsto para 13h desta quarta-feira (26), no mesmo local.