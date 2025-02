Sobe para quatro o total de presos por morte de delegado em SP; entre eles está a ‘Mainha do crime’

Chega a quatro o número de suspeitos presos por morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32, durante assalto, na Zona Sul de SP

Subiu para quatro o número de suspeitos presos por envolvimento na morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, ocorrida durante um assalto em janeiro passado, na Zona Sul de São Paulo. Entre os detidos está Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, mais conhecida como “Mainha do crime”, acusada de chefiar a quadrilha.

As prisões mais recentes são de dois homens, de 20 e 22 anos, que foram flagrados por um policial militar aposentado enquanto roubavam pedestres na Vila Cruzeiro, região de Santo Amaro, na Zona Sul da Capital, na noite da última terça-feira (25).

O PM da reserva atirou e feriu um dos assaltantes, sendo que ele foi socorrido e levado a um hospital. A polícia descobriu que ele e o comparsa estavam com mandados de prisão em aberto por suspeita e envolvimento na morte do delegado.

Com os dois, foram apreendidos três celulares, um revólver e duas motos com as placas adulteradas.

O caso foi registrado no 11° Distrito Policial de Santo Amaro como roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tentativa de homicídio e cumprimento de mandado de prisão temporária.

Um quinto envolvido no caso já foi identificado, mas ainda é procurado pela polícia.

Prisão dos outros suspeitos

A polícia já tinha prendido outros dois suspeitos no caso. O primeiro foi detido no último dia 28 de janeiro, em Paraisópolis. No último dia 18 de fevereiro, foi presa Suedna, a “Mainha do crime”, acusada de liderar o bando.

Suedna Barbosa Carneiro, a 'Mainha do crime', também é suspeita de ligação com a morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, ocorrida em janeiro passado (Reprodução/Redes sociais)

Segundo a polícia, a mulher mantinha uma espécie de “bunker” na casa e que morava, também em Paraisópolis, onde armazenava armas que eram alugadas para os integrantes da quadrilha. Depois dos crimes, conforme a polícia, ela recebia os itens roubados e os revendia.

Suedna já tinha sido presa por receptação e porte ilegal de arma em março de 2022, após uma investigação ser instaurada. A mulher foi denunciada pelo Ministério Público e, em junho de 2022, ela foi condenada a 10 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado.

Apesar disso, ela estava em liberdade e voltou a ser presa agora por suspeita de envolvimento na morte do delegado. Os policiais passaram a monitorar a movimentação de motocicletas que entravam e saíam da casa da suspeita e, no local, os agentes também apreenderam vários capacetes, além de documentos e equipamentos eletrônicos.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse em entrevista ao “Bom Dia SP”, da TV Globo, que a mulher, natural da Paraíba, agia “financiando” a quadrilha, ficando com parte dos objetos roubados pelos assaltantes e depois os revendendo.

A defesa de Suedna não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Morte do delegado

O delegado Josenildo Belarmino, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto andava em uma via pública do bairro Santo Amaro, Zona Sul da Capital, na manhã do último dia 14 de janeiro. Ele exercia a função havia apenas dois meses e planejava voltar para Pernambuco, seu estado natal.

O investigador estava de chinelo, camiseta e bermuda, quando um homem em uma motocicleta, que esperava atrás de uma caçamba, atirou na direção da vítima (veja abaixo).