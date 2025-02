Polícia apura morte de mulher que subiu em telhado para ajustar antena e levou choque, em Goiás

Graziele Dias de Moraes, de 37 anos, morreu após subir no telhado de casa para ajustar antena e levar choque, em Goiânia, em Goiás

A Polícia Civil de Goiás apura as circunstâncias da morte de Graziele Dias de Moraes, de 37 anos, que subiu no telhado de casa para ajustar uma antena e recebeu uma descarga elétrica, em Goiânia. Um irmão da vítima a retirou do local logo após o choque, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu no último domingo (23). Familiares contaram que Graziele fazia uma faxina em casa, quando decidiu subir no telhado para ajustar o sinal da antena. Ela demorou a voltar para o interior da residência, quando o irmão decidiu subir para ver o que tinha acontecido e já achou a vítima desacordada.

O irmão, então, retirou Graziele do telhado e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém, quando chegaram, os socorristas encontraram a mulher com quadro de parada cardiorrespiratória e sem pulso.

Os profissionais do Samu fizeram manobras de ressuscitação por cerca de 30 minutos, mas Graziele faleceu. A Polícia Militar foi chamada e o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames necropsiais.

O caso foi registrado como morte suspeita no 23º Distrito Policial de Goiânia, que apura quais foram as circunstâncias do choque. A delegada Tereza Danielle Magre, responsável pelo caso, aguarda o resultado dos laudos periciais para dar andamento nas investigações.