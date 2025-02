Oruam se pronuncia após nova prisão: “O meu álbum está bombando do jeito que eu queria”

Após ser detido novamente na manhã desta quarta-feira (26), Oruam foi solto por volta das 10h40 depois de assinar um termo circunstanciado. O rapper, detido após abrigar um foragido em sua casa, afirmou não saber sobre os problemas do amigo com a Justiça.

Na saída da delegacia, Oruam falou com os jornalistas e afirmou que o amigo preso em sua casa, Yuri, “não é traficante” e o conhece desde os 4 anos de idade. Ele também se pronunciou sobre o episódio do disparo com arma de fogo pelo qual é investigado.

“Ele não é traficante. Ele é uma pessoa normal e é meu amigo. Eu não sabia que ele estava foragido. Naquele dia, era bala de borracha”.

Em seguida, o rapper afirmou estar “tranquilo” diante da situação e revelou: “Vou voltar tranquilo para casa. O meu álbum está bombando e está do jeito que eu queria”.

Detido duas vezes em uma semana

A detenção desta quarta-feira é a segunda prisão de Oruam, detido na semana passada após um episódio de direção perigosa. Na ocasião, o rapper fez diversas manobras em frente a uma viatura da polícia do Rio de Janeiro e acabou preso.

Ele pagou fiança estipulada em mais de R$60 mil e foi liberado em seguida. Nesta quarta-feira (26) sua casa foi alvo de uma operação da polícia para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram Yuri Pereira Gonçalves, foragido após suspeita de envolvimento com organizações criminosas.