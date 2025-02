Oruam revela o que o fez abrigar um foragido da Justiça em sua casa

Uma semana após ser preso ao realizar manobras arriscadas na Barra da Tijuca, o rapper Oruam voltou a ser preso no Rio de Janeiro. Durante operação realizada na casa do cantor na manhã desta quarta-feira, 26 de fevereiro, a polícia encontrou no local o traficante Yuri Pereira Gonçalves, procurado por associação com organização criminosa.

Segundo informações recentes, Oruam foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, colocando a integridade de outras pessoas em risco. Ele teria realizado diversos disparos em um condomínio de (SP) no dia 16 de dezembro.

No entanto, quando os policiais chegaram a casa do rapper para cumprir mandado de busca e apreensão, localizaram Yuri Pereira Gonçalves, foragido da Justiça. Desta forma, Oruam também foi detido e enquadrado sob o crime de favorecimento pessoal ao “ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades”.

Jogar videogame

Em declaração ao G1 o delegado Moysés Santana Gomes, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), revelou que Yuri chegou à casa de Oruam na noite da última terça-feira, 25 de fevereiro, para jogar videogame. Segundo o rapper, ele não tinha conhecimento do fato de que o amigo seria foragido da Justiça.

Na casa do cantor também foram apreendidas uma pistola 9mm, munição, diversas armas de airsoft e simulacros.