Operação da Polícia Civil na casa do rapper Oruam termina com uma pessoa presa

Uma semana após ser preso ao realizar manobras arriscadas na Barra da Tijuca, o rapper Oruam voltou a ser alvo de uma ação da Polícia Civil. Na manhã desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, a casa do cantor na Zona Oeste do Rio de Janeiro recebeu a visita de policiais que cumpriam mandados de busca e apreensão contra o rapper e sua mãe, Márcia Nepomuceno.

Segundo informações publicadas pelo G1, a operação da Polícia Civil terminou com uma pessoa presa. Durante a ação, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) estiveram na casa do cantor e encontraram um homem procurado por associação com organização criminosa.

Ele teria ligações com o tráfico de drogas no Complexo da Penha e estava na casa do cantor no momento da operação. A identidade do homem não foi divulgada até o presente momento.

Disparos com arma de fogo

De acordo com as informações disponibilizadas pelos policiais, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruam, é investigado por disparar uma arma de fogo em um condomínio em Igaratá (SP) no dia 16 de dezembro. Desta forma, a operação tinha como objetivo localizar e apreender a arma utilizada por ele na ocasião.

Na residência, policiais encontraram uma pistola 9 mm, que foi apreendida. Até o momento não foi confirmado se a arma em questão foi utilizada para os disparos. No local também foram coletados armamentos utilizados para prática de airsoft e simulacros.