Netinho de Paula se manifesta após ser assaltado e agredido por criminosos em SP: “O pior já passou”

Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, o apresentador, cantor e político brasileiro, Netinho de Paula, de 54 anos, usou sua conta no Instagram para se manifestar sobre o assalto que sofreu na noite de terça-feira (25).

De acordo com informações do portal Léo Dias, Netinho havia saído do Guarujá, no litoral paulista, onde mora, para a capital quando foi abordado por criminosos.

Os indivíduos bloquearam a passagem, obrigando o famoso a parar seu carro, e anunciaram o assalto à mão armada. Netinho desceu o vidro de seu veículo e tentou conversar com os criminosos, mas foi agredido e teve seu celular roubado.

Na rede social, o apresentador tranquilizou seus seguidores. “Quero dizer que está tudo bem, o pior já passou, está tudo certo. Ontem à noite na minha vinda para São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, eu fui abordado. [Os bandidos] estavam muito nervosos, com a arma na mão, e quase poderia ter acontecido o pior”, disse.

“O rapaz era jovem, estava nervoso, acabou dando um soco que pegou no meu olho e levou um celular. Mas eu estou vivo, graças a Deus, está tudo certo. É isso que importa”, continuou Netinho.

Em seguida, o cantor contou que está conseguindo localizar seu celular roubado. “O iPhone tem um rastreador e está dando para ver a casa e o lugar que está [o celular]. Ali na cidade de Cubatão. Acho que logo os caras conseguem encontrar o celular. Está tudo certo”, finalizou.

