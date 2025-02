Menor de 14 anos tenta atear fogo em ex de 31 que espera filho dele; mãe o ajudou no crime

Uma mulher de 31 anos foi vítima de violência doméstica pelo ex-namorado, de 14 anos, e por familiares dele. Atacada duas vezes em menos de 48 horas a mulher está grávida do adolescente, que foi detido em posse de drogas.

A primeira agressão foi registrada no último sábado, dia 22 de fevereiro, no Distrito Federal. Na ocasião a mulher foi agredida pelo companheiro que, com ajuda da mãe, a amarrou na cama e tentou atear fogo nela e nas roupas usando um isqueiro e um desodorante.

Dois dias depois a mãe do adolescente, o irmão e a esposa dele foram até a casa da vítima, onde chutaram o portão na tentativa de quebrá-lo. Segundo informações do Metrópoles, a intenção deles era evitar que a mulher denunciasse um suposto esquema de tráfico de drogas envolvendo a família.

Vítima também será investigada

Grávida do adolescente de 14 anos, que já tem outros dois filhos com outras duas mulheres, a vítima também será investigada por tráfico e corrupção de menores.

Na ocasião das agressões ela foi defendida por um dos vizinhos, que teria expulsado os familiares do adolescente de dentro da casa.

Por sua vez, o irmão do adolescente já possuía passagem na polícia e estava sob investigação em um crime de homicídio e receptação. Ele e a esposa foram presos. Todos os envolvidos foram levados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).