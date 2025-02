Marido é suspeito de matar mulher estrangulada e simular roubo seguido de morte

Um homem foi preso, suspeito de matar a mulher por estrangulamento e de simular um roubo seguido de morte. O crime aconteceu na zona rural de Cristalina, em Goiás.

Como detalhado pelo site Metrópoles, o assassinato e a prisão aconteceram neste último fim de semana.

Inicialmente, o suspeito relatou que saiu do veículo para urinar quando três homens, em um carro preto, anunciaram um assalto. Um dos criminosos estaria com um facão na mão.

Ele acrescentou que os assaltantes levaram sua carteira e seu celular. Disse ainda que conseguiu fugir, mas sem levar a mulher e o veículo.

O homem foi até uma fazenda e pediu ajuda aos seguranças do local, que chamaram a PMGO.

Já no local, os militares desconfiaram da frieza e da falta de emoção dele diante da esposa morta.

Os PMs também notaram algumas contradições no suposto relato. O veículo também foi localizado intacto, com a chave na ignição e a vítima no banco do passageiro.

Ainda de acordo com as informações, a investigação segue em sigilo por causa da complexidade. No entanto, a prisão dele em flagrante foi convertida em preventiva.