Mais uma jovem afirma ter provas de que é a verdadeira Madeleine McCann

O caso de Madeleine McCann, uma criança britânica que nunca mais foi vista enquanto passava férias com sua família na Praia da Luz, em Portugal, é um dos desaparecimentos mais midiáticos do mundo e ainda está em aberto.

Esta semana, Eugenea Collins, uma mulher de 22 anos estadunidense, disse que pode provar que é a verdadeira Madeleine McCann.

De acordo com o Daily Mail, ela insiste que possui “provas de testes de DNA” que confirmam sua identidade como a menina desaparecida. No entanto, as informacoes não são levadas a sério pelas autoridades.

A jovem loira de olhos azuis disse em entrevista exclusiva que começou a suspeitar de sua verdadeira identidade após ver a polonesa Julia Wandelt na TV, que também afirma ser Madeleine.

“Se não fosse por ela [Julia] no programa, eu nunca teria descoberto. De certa forma, a idiotice dela me ajudou a encontrar minha família”, declarou.

Julia atualmente está presa: Detalhes da prisão de jovem que afirma ser Madeleine McCann são revelados

A jovem afirma que provas comprovaram que sua ancestralidade é 68% inglesa e do noroeste europeu, o que para ela, é a evidência mais importante.

Embora não tenha outras conexões genéticas com a família McCann, Eugenea tentou entrar em contato com a operação de investigação da polícia britânica sobre o caso McCann, mas suas suspeitas não foram levadas em conta.

Devido à falta de evidências substanciais, muitas pessoas acusam a jovem de estar tentando chamar a atenção.

