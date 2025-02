Irmã de mulher que jogou água fervente no marido tentou impedir o crime, mas não chegou a tempo

Mulher é presa após jogar água fervente no marido.

Uma mulher foi presa em Novo Gama (GO), após jogar uma panela de água fervente sobre o marido. Imagens obtidas pelas autoridades comprovam que ela premeditou o crime e revelou seus planos à irmã, que tentou impedi-la de concretizar o plano.

Em informações compartilhadas pelo Metrópoles, foram revelados detalhes da troca de mensagens entre as irmãs. A mulher, que chegou a atacar o marido, também teria sido vítima de violência doméstica por parte do companheiro e era atendida em uma Unidade de Saúde da cidade quando foi presa.

Ela avisou a irmã

Em depoimento, a mulher conta que o homem saiu para beber e voltou completamente alcoolizado. Ao chegar, ele se deitou no sofá, mas a seguiu quando ela decidiu ir para o quarto onde a teria agredido.

Troca de mensagens mostra premeditação do crime. (Reprodução)

Durante a briga, a mulher chegou a mandar mensagens para sua irmã avisando que estava “passando mal” e que iria “matar o namorado” e que já tinha colocado a água para ferver. Diante da situação a irmã avisou que estava indo encontrá-la e tentou apaziguar os ânimos, mas chegou tarde demais.

O homem, que teve rosto e parte do corpo queimados, buscou pela Delegacia do Novo Gama, onde registrou boletim de ocorrência e foi encaminhado para atendimento médico emergencial. No local, os agentes encontraram a suspeita que foi presa.

Após os laudos periciais, a tipificação do caso pode mudar de lesão corporal grave para tentativa de homicídio.