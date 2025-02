Idoso é linchado após ser considerado suspeito de abusar de uma menina de 9 anos

Um homem de 61 anos foi linchado na manhã de hoje (26) após ser considerado suspeito de abusar de uma criança de nove anos e mantê-la refém em um estabelecimento pertencente a ele. O caso em questão aconteceu em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo reportagem do G1, a menina foi encontrada dentro de um alçapão no estabelecimento do suspeito, ela teria sido sequestrada e abusada pelo homem que não teve sua identidade divulgada pela Polícia Civil. De acordo com a Brigada Militar (PM), ele tinha antecedentes criminais por feminicídio e outros crime.

A menina saiu de casa por volta das 16h da última terça-feira, 25 de fevereiro, para brincar na praça em frente ao imóvel. Familiares estranharam sua demora e começaram a buscar por ela com ajuda de vizinhos e até mesmo de um carro de som.

Após ser acionada a Brigada Militar conseguiu junto com a Polícia Civil identificar a menina em imagens de uma câmera de segurança. Ao chegarem na loja de conveniência, escutaram os gritos de socorro da criança e a encontraram em um local escondido. A menina foi resgatada com sucesso e encaminhada para atendimento médico.

Tentativa de linchamento

O estabelecimento comercial e o veículo estacionado em frente ao local foram completamente destruídos por populares revoltados com o caso. O dono da loja, que recebeu voz de prisão no momento do resgate, também se tornou alvo da revolta dos moradores, que foram alertados da prisão por outro indivíduo que estava dentro do estabelecimento.

Para conter a multidão, a Brigada Militar precisou utilizar balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta.